Зеленский: США возобновили военную помощь Украине

Во второй половине дня 11 июля украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Вашингтон снова оказывает Киеву военную помощь, но в каком объеме и какого формата, пока не уточнил, пишет РБК .

«Имеем политические сигналы самого высокого уровня — хорошие сигналы, в том числе от Соединенных Штатов Америки, от наших европейских друзей», — заявил Зеленский.

По словам украинского лидера, возобновлены поставки по всем существующим договорам.

Ранее сообщалось, что Россия спокойно относится к тому, что с приходом к власти в США Дональда Трампа, Вашингтон продолжает помогать Украине и поставлять ей военную технику, однако считает это недопустимым и продолжает достигать целей, поставленных на СВО.