Bloomberg: Трамп 14 июля может ввести новые санкции против России из-за Украины

Обозреватель Bloomberg TV Грег Салливан высказал предположение о возможных действиях президента США Дональда Трампа 14 июля. По его мнению, Трамп может анонсировать дополнительные санкции против России и объявить о новой военной помощи Украине, пишет ТАСС .

«Мы можем услышать о введении санкций против России. Это также может быть объявление о поставках вооружений Украине. С другой стороны, госсекретарь Марко Рубио встречался со своим российским коллегой Сергеем Лавровым (глава МИД РФ — ред.), они обсуждали Украину, так что это может быть связано и с этим», — заявил Салливан.

При этом журналист подчеркнул, что на данный момент сложно однозначно сказать, какой позиции официально придерживается Белый дом относительно украинского конфликта. Салливан считает, что главное на данный момент — это понять, будут ли озвучены Трампом конкретные решения касательно санкций, военных поставок или переговоров, либо все ограничится теорией.

Ранее Трамп заявил, что 14 июля планирует сделать важное заявление, в котором речь будет идти и о России, и об Украине, однако другие детали раскрывать не стал.