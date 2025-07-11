Трамп намекнул на желание применить новые меры к РФ и Украине из-за конфликта

Американский президент Дональд Трамп намекнул на возможные новые шаги в отношении ситуации между Россией и Украиной, хотя конкретных деталей пока не стал раскрывать. Он планирует сделать какое-то заявление 14 июля, сообщает ТАСС .

Журналисты поинтересовались у Трампа, что он думает о якобы российском ударе по гражданскому объекту в Украине, на что он заявил, что скоро все увидят определенные события. О чем именно говорил Трамп, американский лидер отказался пояснять.

Загадочный короткий разговор состоялся на Южной лужайке Белого дома перед тем, как президент отправился в Техас оценивать ситуацию после сильного наводнения. Больше никаких пояснений по этому вопросу глава США не дал.

Ранее Трамп упомянул, что готовит важное сообщение о России, которое планирует сделать в понедельник (14 июля — ред.). Он не раскрыл детали, но выразил недовольство ходом урегулирования украинского конфликта.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявление Трампа, подчеркнув, что Москва ждет обещанного заявления американской стороны, чтобы разобраться в намерениях Трампа.