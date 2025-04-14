МИД Киргизии потребовал разъяснений задержания соотечественников в бане Москвы

сегодня в 12:30

Министерство иностранных дел Киргизии передало российскому послу Сергею Вакулову ноту с просьбой объяснить ситуацию с задержанием граждан страны в московском банном комплексе «Бодрость», сообщает «Царьград» .

«В случае обоснованности применения силы просим принять соответствующие меры к представителям московских правоохранительных органов по этому инциденту», — говорится в документе.

Киргизия также просит защитить права своих уроженцев и не повторять подобные ситуации в будущем. Это может нанести ущерб отношениям двух государств.

Инцидент произошел 11 апреля, в социальных сетях появилось кадры, на которых представители российских правоохранительных органов задерживают уроженцев Киргизии.

В понедельник Сергей Вакулов провел встречу с заместителем министра иностранных дел республики Алмазом Имангазиевым.

Ранее в Кыргызстане пресекли попытку госпереворота. С начала года власти следили за действиями группы людей, которые стремятся к свержению президента.