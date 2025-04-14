МИД Киргизии потребовал разъяснений задержания соотечественников в бане Москвы
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Министерство иностранных дел Киргизии передало российскому послу Сергею Вакулову ноту с просьбой объяснить ситуацию с задержанием граждан страны в московском банном комплексе «Бодрость», сообщает «Царьград».
«В случае обоснованности применения силы просим принять соответствующие меры к представителям московских правоохранительных органов по этому инциденту», — говорится в документе.
Киргизия также просит защитить права своих уроженцев и не повторять подобные ситуации в будущем. Это может нанести ущерб отношениям двух государств.
Инцидент произошел 11 апреля, в социальных сетях появилось кадры, на которых представители российских правоохранительных органов задерживают уроженцев Киргизии.
В понедельник Сергей Вакулов провел встречу с заместителем министра иностранных дел республики Алмазом Имангазиевым.
Ранее в Кыргызстане пресекли попытку госпереворота. С начала года власти следили за действиями группы людей, которые стремятся к свержению президента.