В Киргизии пресечена попытка свержения президента

В Кыргызстане пресечена попытка организации массовых беспорядков с последующим госпереворотом, заявил ГКНБ. Заговорщики надеялись подтолкнуть народ к протестам с помощью фейкового видео с обращением «избитой, полуобнаженной кыргызки», которая якобы пострадала из-за действий иностранцев.

С начала 2025 года Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) следил за группой людей, которые хотели спровоцировать волнения в стране. По данным правоохранителей, организация массовых беспорядков велась из-за рубежа.

Злоумышленники намеревались распространить фейковое видео с обращением гражданки Кыргызстана, над которой якобы надругались иностранные граждане. После этого специальные группы людей должны были устроить драки и погромы в местах, где живут и работают иностранцы. Ожидалось, что у провокаторов будет огнестрельное оружие.

«Все эти действия должны были дискредитировать органы власти и вызвать недовольство населения, создавая условия для масштабных протестных акций, финансируемых так называемой оппозицией», — цитирует радио Sputnik Кыргызстан сообщение ГКНБ.

Спецслужбы разыскивают организаторов несостоявшейся попытки госпереворота. На территории Киргизии также задержали нескольких подозреваемых заговорщиков.