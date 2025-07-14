Жителей Москвы предупредили о грозе с сильным ветром

В Москве до утра вторника ожидается гроза со шквалистым усилением ветра с порывами до 23 метров в секунду, сообщается в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства.

«По прогнозу синоптиков, до 10.00 утра 15 июля в столице местами ожидаются сильный дождь, ливень, гроза, шквалистое усиление ветра с порывами до 20-23 метров в секунду», — говорится в сообщении.

В такую погода рекомендуется не укрываться под деревьями и не парковать машины вблизи них.

Ранее в Подмосковье до 00:00 15 июля объявили «оранжевый» уровень опасности погоды из-за грозы. В Москве ввели «желтый» уровень опасности по той же причине.