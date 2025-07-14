Захарова: Мединский должен быть в составе делегации РФ по мирным переговорам

Официальный представитель министерства иностранных дел России (МИД) Мария Захарова отреагировала на слова генерального секретаря НАТО Марка Рютте, который раскритиковал состав российской делегации по урегулированию украинского кризиса. По словам Рютте, он не понял, почему среди переговорщиков был историк. Захарова подробно ответила на это в своем Telegram-канале .

«Этот „какой-то историк“ — специалист по международным отношениям, ученый, государственный деятель Владимир Ростиславович Мединский. А „серьезную делегацию“ с Украины возглавлял никогда не служивший в армии министр обороны Украины Умеров, который всю жизнь был менеджером в телефонной компании», — заявила Захарова.

По словам официального представителя МИД РФ, без знания истории вообще невозможно решить ни одну проблему. Если не опираться на историю, то проблемы, как правило, усугубляются.

«Безграмотность натовских деятелей уже привела к многочисленным жертвам в мире», — добавила Захарова.

Ранее сообщалось, что состав переговорной группы РФ в турецком Стамбуле может поменяться. Это произойдет, если перед ней поставят иные задачи.