Обновленный офис Сбера открыли в подмосковном Видном

Обновленный офис Сбера открылся в Ленинском округе Подмосковья по адресу: г. Видное, ул. Ленинского Комсомола, дом № 3. Пространство отделения стало более открытым и удобным для посетителей: большинство услуг можно получить в любой локации. Также в отделении появилась игровая зона для детей. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В зоне SberDevices представлены умные устройства — интеллектуальные колонки SberBoom и SberBoom Mini, умные ТВ-приставки SberBox и многое другое.

Клиентам офиса доступен широкий спектр нефинансовых сервисов: можно установить или обновить мобильное приложение СберБанк Онлайн на смартфоне, распечатать документы, оформить сим-карты, подключить сервисы для самозанятых.

Управляющий Южным отделением Среднерусского банка Сбербанка Александр Герусов отметил, что при обновлении офиса в Видном позаботились именно о том, чтобы визит в банк был для посетителей комфортным и занимал минимум времени.

«Сегодня в офисе можно спокойно решить разные задачи — личные или деловые — в удобном для клиента темпе. И нам особенно важно, что это пространство воспринимается как место, куда приятно заходить всей семьей», — сказал Герусов.