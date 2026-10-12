Милые бабочки: россиянка нашла у себя в квартире странные гнезда

Россиянка Кристина пожаловалась в своем блоге, что нашла у себя в квартире паучьи гнезда.

«Сначала я думала, что это милые бабочки свили себе гнездышки на зиму», — отметила Кристина.

Потом она показала, что рядом лежат мертвые пауки и добавила, что поняла, кто поселился в доме.

В комментариях подписчики уточнили, что это не гнезда пауков, а гнезда ос, которые безобидны для человека.

«Это гнезда осы, у меня за картиной были такие гнезда, я видела, что туда, за картину, залетает оса, она приносит туда полуживых паучков видимо для своих детей, мы тоже вскрыли эти гнезда, и они все были с паучками», — поделилась одна из подписчиц.

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