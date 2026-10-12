Сбер принял участие в праздновании Дня города Подольска

Сбер поздравил Подольск с Днем города, организовав для гостей мероприятия интерактивную площадку. Возле фирменного СберТрака посетители могли познакомиться с возможностями искусственного интеллекта, получить фирменный мерч и угоститься сладкой ватой. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Особый интерес у гостей вызвала активность с GigaChat: участники в игровом формате заглянули в будущее и узнали, каким может быть их профессиональный путь в 2050 году. Также во время праздника специалисты СберНПФ рассказали посетителям о накопительных программах и ответили на вопросы.

Управляющий Южным отделением Среднерусского банка Сбербанка Александр Герусов отметил, что День города — замечательный повод встретиться с горожанами в теплой, неформальной обстановке.

«Мы постарались, чтобы наша площадка стала уютным местом для гостей любого возраста: каждый мог найти что-то для себя, узнать что-то новое и уйти с приятным памятным подарком», — подчеркнул Герусов.

Жительница Подольска Юлия до сих пор под впечатлением, сколько людей пришло на праздник.

«Мне понравилась возможность узнать, кем я буду в 2050 году, ответ был очень неожиданным. Спасибо за этот заряд позитива и вдохновения!» — прокомментировала Юлия.