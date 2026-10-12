Суд подтвердил законность включения «Аластар» в реестр недобросовестных поставщиков

Арбитражный суд Московского округа признал законным решение о включении сведений об ООО «Аластар» в реестр недобросовестных поставщиков, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат благоустройства» обратилось в Московское областное управление Федеральной антимонопольной службы России по факту одностороннего отказа от исполнения контракта. Контракт предусматривал техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств с использованием запасных частей.

Управление рассмотрело обращение и признало действия ООО «Аластар» не соответствующими закону. Оно решило, что сведения о компании подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.

Компания не согласилась с решением и обратилась в суд. Суд отказал ей в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения управления по делу № А40-221011/25.

В Подмосковье работает Главное контрольное управление, которое следит за финансовой деятельностью центральных и территориальных исполнительных органов власти, государственных органов, учреждений и предприятий, а также других организаций, функционирующих с использованием средств регионального бюджета. Еще Мособлконтроль координирует контрольную деятельность центральных исполнительных органов госвласти Подмосковья, изучает и анализирует деятельность объектов проверок. В предусмотренных законом случаях объектом проверок может стать деятельность должностных лиц и органов местного самоуправления в муниципальных образованиях региона.

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