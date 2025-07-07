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Состав переговорной группы РФ по украинскому кризису может претерпеть изменения

Состав переговорной группы РФ в турецком Стамбуле может поменяться. Это произойдет, если перед ней поставят иные задачи, рассказал ТАСС депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

Состав переговорной группы выбирает президент России Владимир Путин. В данный момент она сбалансирована. Делегаты успешно справляются с теми задачами, которые перед ними поставили.

В российской переговорной группе присутствуют дипломаты, политики и военные. У делегатов есть актуальная информация, имеется опыт в мировой политике, знания.

Если появятся новые задачи, то состав группы могут поменять. Однако такое решение будет принимать президент.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал, что переговоры России и Украины в Стамбуле якобы несерьезные. Североатлантический альянс и дальше планирует оказывать Киеву военную помощь.