Рютте назвал переговоры РФ и Украины в Стамбуле несерьезными

Генсекретарь НАТО Марк Рютте заявил, что переговоры между Россией и Украиной являются несерьезными. По его словам, Североатлантический альянс будет делать ставку на продолжение военной помощи киевскому режиму, сообщает «Лента.ру» .

«НАТО намерена обеспечить Украине максимально сильную позицию, когда начнутся серьезные переговоры, а то, что происходит сейчас в Стамбуле, — это несерьезно», — заявил Рютте.

При этом на пресс-конференции перед саммитом НАТО генеральный секретарь альянса не смог четко аргументировать свои более ранние заявления о возможном нападении России на страны-члены организации в течение пяти лет. Отвечая на вопрос журналиста, он ограничился общими фразами.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский объявил о заключении важного оборонного соглашения с Великобританией в ходе своего визита в Лондон 23 июня. Оно обеспечит финансирование важных оборонных проектов.