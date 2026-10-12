Проект «Поводог» из Наро-Фоминска вышел в финал премии #МЫВМЕСТЕ

Подмосковный центр защиты животных вошел в число финалистов Международной премии #МЫВМЕСТЕ в номинации «Устойчивое будущее». Организация из Наро-Фоминска представила проект «Поводог» (фонд «Вольное Дело»), который предоставляет масштабную помощь бездомным собакам. Руководитель инициативы Анастасия Сартори рассказала о развитии программы и ее главных достижениях.

«История проекта началась в 2014 году во время олимпийской стройки в Сочи. Чтобы спасти появившихся там бездомных животных от негуманных мер, бизнесмен Олег Дерипаска инициировал срочное строительство приюта на 300 мест. Инициатива оказалась успешной и со временем переросла в системную программу. Название „Поводог“ объединило английское dog („собака“) и слово „поводок“, символизируя неразрывную связь человека и питомца.

Сегодня сеть включает четыре современных приюта — в Наро-Фоминске, Сочи, Красноярске и Абакане, где единовременно содержатся около 400 животных», — рассказала она.

За время работы проекта более 2100 подопечных нашли новые семьи, а более 22 тыс.собак было бесплатно стерилизовано.

На сегодняшний день в штате задействовано более 70 специалистов (ветеринары, кинологи, менеджеры по пристройству), а ежегодно центры посещают около двух тысяч волонтеров.

«Поводог» не ограничивается содержанием приютов:

— Кинологи со спокойными собаками посещают школы, чтобы научить детей бережному обращению с питомцами.

— Проект «Собаки эмоциональной поддержки» работает в аэропорту Сочи — обученные животные снимают предполетный стресс у пассажиров.

— В библиотеках дети читают собакам вслух, преодолевая стеснение и страх ошибок.

Главная цель «Поводога» — формировать культуру ответственного отношения и давать каждому шанс безопасно и осознанно обрести преданного друга.