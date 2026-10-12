Оперная певица развлекла пассажиров в экстренно севшем самолете

Россиянка Светлана рассказала, что в задержанном рейсе Уфа-Москва, который 1,5 часа кружил над столицей и экстренно сел в Нижнем Новгороде, пассажиров развлекла оперная певица Гульназ Гасанова.

По ее словам, рейс вылетел с задержкой в 7 часов, а потом не мог приземлиться в Москве, так как аэропорты были закрыты. В итоге лайнер сел в Нижнем Новгороде, где люди сидели на борту еще 4 часа.

«И тут среди пассажиров оперная певица Гульназ Гасанова решила всех подбодрить и поднять настроение», — сказала Светлана.

Она разместила видео, снятое в самолете. На нем певица исполняет оперную партию. Люди вокруг улыбаются.

Комментаторы оценили выступление певицы, назвали ее красоткой и умницей, поблагодарили за то, что поддержала пассажиров в самолете.

«Божественный голос, поддержала всех пассажиров, это как и мы, медики, не оставляем пассажиров, сразу отзываемся, почему-то так сравнила. Браво!» — отметила одна из подписчиц.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.