Екатеринбурженка объелась китайских конфет и оказалась в реанимации

Екатеринбурженка Анну рассказала, что приехала к родным в Саратов и купила сладости в местном гипермаркете. За вечер съела несколько горстей, а утром почувствовала сильную боль в животе. Таблетки не помогали: девушку бросало в холодный пот, поднялась температура, стало больно дышать и жгло в желудке. Пришлось вызывать скорую помощь.

В реанимации Анну тщательно обследовали, но причину боли так и не выяснили. Врачи предположили, что организм отреагировал на высокую кислотность конфет. Через три дня девушку выписали домой, назначили диету и повторный осмотр.

Екатеринбурженка не понимает, что произошло. Она утверждает, что уже ела такие драже раньше и все было в порядке.

Подписывайтесь на РИАМО в мессенджере МАКС.