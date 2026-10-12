В Подмосковье стартовал социальный раунд «Засветись!»

С сегодняшнего дня и до 15 ноября Госавтоинспекция Московской области совместно с региональными министерствами и ведомствами и при поддержке общественной организации «Союз БДД» проведет широкомасштабную разъяснительную работу по популяризации световозвращающих элементов среди различных социальных и возрастных категорий участников дорожного движения, сообщает пресс-служба ведомства.

В ведомстве напомнили, что каждое пятое ДТП в Подмосковье — это наезд на пешехода. За 9 месяцев произошло 572 таких аварии, унесших жизни 96 человек. 190 наездов произошли в темноте. При этом лишь 6% пострадавших пешеходов использовали световозвращатели, а в темноте и при плохой погоде водитель видит лишь 5% от того, что замечает днем.

«Дорожный светлячок» дает шанс на жизнь: пешеход в темной одежде виден в ближнем свете фар на расстоянии всего 25-30 метров. Световозвращатель увеличивает это расстояние до 150-200 метров! Это дарит водителю до 25 секунд на принятие решения и снижает риск гибели пешехода на 70%.

Вне населенных пунктов в темноте ношение СВЭ на верхней одежде по ПДД РФ является обязательным!

До 15 ноября автоинспекторы проведут профилактические мероприятия на дорогах, посетят школы и детские сады, заглянут в МФЦ, ТРЦ, спортшколы и на АЗС. Жителей ждут мастер-классы, раздача световозвращателей, флешмобы и яркие селфи-акции с участием известных артистов и спортсменов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее отметил, что тема дорог очень важна, при этом ряд вопросов требует дополнительного разъяснения жителям.

«Весенне-летний период — это активная фаза ремонтов, капитальных ремонтов дорог, мостов. И сегодня ряд направлений требует дополнительного разъяснения», — уточнил Воробьев.