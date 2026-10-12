Устричные вешенки выросли в рейсовом автобусе в Новосибирске

Устричные вешенки выросли на полу под сидениями в одном из рейсовых автобусов в Новосибирске.

Грибы в автобусе № 23 заметила местная жительница Ирина. На опубликованных кадрах видно, как городской общественный транспорт вырастил на полу вешенку устричную.

«Грибные автобусы в Новосибирске», — подписала видео пользователь akimenko.ir в соцсети Threads*.

«Фига у вас там сервис, в Москве надо ехать часа 4, чтобы грибы в лесу собирать», «Подавтобусник», «У грибов тоже есть свои дела, может в поликлинику поехали», «Грибной автобус», «Вешенки… Значит пол, сделанный из фанеры, начал гнить», «Как часто в ваших автобусах моют салон?» — пишут комментаторы под видео.

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