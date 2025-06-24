Генсек НАТО не смог обосновать заявления о российской угрозе

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Рютте уклонился от конкретного ответа о вероятности нападения России

На пресс-конференции перед саммитом НАТО генеральный секретарь альянса Марк Рютте не смог четко аргументировать свои более ранние заявления о возможном нападении России на страны-члены организации в течение пяти лет, сообщает ТАСС .

Отвечая на вопрос журналиста, генсек ограничился общими фразами о необходимости наращивания оборонных расходов и предупредил о "разрушительных последствиях" для России в гипотетическом случае конфликта.

Рютте также сослался на "беспокойство в организации" и выступления немецких чиновников, не предоставив доказательств.

Ранее Рютте заявлял о готовности России к военным действиям против НАТО в пятилетней перспективе.