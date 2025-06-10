Рютте призвал НАТО готовиться к конфликту с РФ

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о необходимости подготовки альянса к потенциальному конфликту с РФ в течение 3-5 лет, сообщает ТАСС .

«В настоящий момент Россия не может атаковать НАТО, однако в течение 3-5 лет она сможет сделать это», — отметил он.

Рютте добавил, что Россия производит в 4 раза больше боеприпасов, чем все страны НАТО вместе, несмотря на то, что ее экономика составляет лишь 25% от совокупной экономики альянса.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что появление миноносца ВМС США Paul Ignatius с крылатыми ракетами Tomahawk в Балтийское море представляет собой серьезную опасность и может говорить о планах НАТО по подготовке к войне с РФ.