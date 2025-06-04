Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что появление миноносца ВМС США Paul Ignatius с крылатыми ракетами Tomahawk в Балтийское море представляет собой серьезную опасность и может говорить о планах НАТО по подготовке к войне с РФ, сообщает Инфо24 .

«Балтийский флот ВМФ РФ будет внимательно наблюдать за этими учениями и тренироваться не на условном противнике, а на реальном. Но в любом случае появление американского эсминца и других кораблей НАТО в Балтике несет угрозу нашей стране, особенно с учетом того, что с каждым годом растет число участников подобных маневров», — сказал Дандыкин.

По его словам, теперь в них также принимают участие военные корабли Финляндии и Швеции: это создает дополнительную напряженность.

В прошлом году посол Украины в Великобритании Валерий Залужный заявил, что вооружение НАТО нельзя сопоставить с военными возможностями России: страны альянса не готовы к конфликту с РФ.