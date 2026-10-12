«Новый развод?» Жительнице Владивостока принесли домой странную телеграмму

«Друзья, кто знает, что за новый развод? Сестре во Владивосток якобы сотрудница Почты России принесла на дом телеграмму. Сестра отказалась ее получать и расписалась об отказе», — написала пользователь allosova в соцсети Threads*.

На опубликованном снимке видно текст сообщения: «Наташа, позвони мне, пожалуйста, по номеру +7**********. Я твоя двоюродная сестра, буду ждать, я в Москве сейчас».

По словам Алены, она позвонила по указанному номеру, но он был отключен. Девушка предположила, что теперь сестре могут звонить лжеполицейские, утверждая о мошенничестве. Сестра обратилась в полицию, но заявление не приняли. Правоохранители лишь предупредили, чтобы она никому не сообщала коды из SMS.

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