На тату-мастера из Перми пожаловались в СК из-за оскорбления чувств верующего

Пермячка Екатерина рассказала, что ее вызвали в следственный комитет из-за татуировки. Выяснилось, что на девушку написали жалобу после опубликованной в соцсетях фотографии с татуировкой. Екатерине нужно было приехать в отдел и написать объяснительную.

По словам тату-мастера, следователи объяснили ей, что это ч. 1 ст. 148 УК РФ (оскорбление религиозных чувств верующих). За это предусмотрены штраф до 300 тыс. рублей, обязательные или исправительные работы, а также лишение свободы на срок до года.

Пермячка утверждает, что «просто делала свою работу» и выложила ее результат в соцсетях. Екатерина не хотела никого оскорблять.

«До сих пор страшно от осознания того, что ты можешь просто заниматься своим делом, не желая никому зла, а потом оказаться в такой ситуации. Вроде бы все закончилось, но внутри все равно тревога и непонимание, что будет дальше», — заключила пользователь ektrn_tattoo в Instagram*.

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