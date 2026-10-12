Сомнолог Кудинов объяснил, как еда перед сном мешает полноценному отдыху

Врач Кудинов: есть следует не позднее чем за четыре часа до сна

Врач-сомнолог Павел Кудинов предупредил, что поздний прием пищи может сделать сон поверхностным и затруднить засыпание, сообщает RT .

По словам Кудинова, засыпанию мешают продукты, которые требуют активного пищеварения. К ним относятся свежие овощи, стимулирующие работу кишечника.

«Чем активнее работает кишечник, тем тяжелее, соответственно, заснуть. Обычно это мы говорим про свежие овощи — там наиболее активное движение кишечника происходит», — пояснил он.

Врач рекомендовал есть не позднее чем за четыре часа до сна. В противном случае сон может стать менее полноценным: человеку будет легче проснуться от внешних раздражителей.

Тревожность способна усугубить ситуацию, добавил Кудинов. Чем сильнее человек склонен к тревоге, тем хуже он спит. Возможны поверхностный сон, частые пробуждения и трудности с повторным засыпанием посреди ночи.

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