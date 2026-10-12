Дачники должны ставить сараи не ближе метра от соседнего участка

На садовых участках сарай, баню или гараж нужно размещать минимум в 1 м от границы соседнего участка, а постройку с птицей или кроликами — в 4 м, сообщает RT .

Старший преподаватель департамента правовых дисциплин университета «Синергия» Наталия Пшеничникова пояснила: скат крыши не должен направлять воду к соседям. Для участков под индивидуальное жилищное строительство отступы определяют местные правила землепользования и застройки — обычно это тоже 1 м.

«Важная деталь — расстояние считают от границы участка по документам, а не от забора. Забор часто стоит не там, где проходит граница. Поэтому сначала необходимо проверить выписку из ЕГРН и при необходимости позвать кадастрового инженера», — подчеркнула Пшеничникова.

По словам эксперта, строить вплотную можно по договоренности с соседями. Согласие лучше оформить письменно.

Если договориться не удалось, можно обратиться в суд. Однако для сноса недостаточно одного нарушения отступа: нужно доказать, что постройка затеняет участок, заливает его водой и снегом или создает угрозу пожара. Чаще суд обязывает установить водосток и снегозадержатели либо переделать крышу.

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