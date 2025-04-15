Избиения не было: Киргизия «сдала назад» в скандале с задержанными в бане Москвы

МВД: незаконных действий в отношении задержанных в бане Москвы киргизов не было

В МВД России заявили, что противоправных действий, вопреки фейкам об избиении в западных СМИ, в отношении граждан Киргизии, задержанных 11 апреля в банном комплексе «Бодрость» в Москве, не было, сообщает «Царьград» .

Это признали и посетители комплекса, но закон нарушили сами киргизы: мигранты игнорировали правила въезда и режим пребывания в российской столице, 25 из них грозит выдворение из страны. В Минтруда Киргизии сообщили, что из 24 задержанных 22 уже отпустили.

Ранее министр иностранных дел республики Жээнбек Кулубаев сказал, что дело получило общественный резонанс и Бишкек «постарается использовать эту ситуацию». Он также призвал соотечественников вообще не ездить в Россию «из чувства патриотизма».

На прошлой неделе в социальных сетях появились кадры, на которых российские правоохранители задерживают уроженцев Киргизии. 14 апреля российский посол Сергей Вакулов провел встречу с замминистра иностранных дел республики Алмазом Имангазиевым.