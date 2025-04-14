Банный скандал в Москве закончится выдворением из РФ четырех граждан Киргизии

Из России выдворят четырех киргизов после инцидента в бане, остальных отпустили

Четверо граждан Киргизии, задержанных в московской бане, будут депортированы из России, остальные 20 отпущены, сообщает «Царьград» со ссылкой на пресс-службу министерства труда, социального обеспечения и миграции Киргизии.

Полицейский рейд по выявлению случаев незаконной миграции в банном комплексе «Бодрость» на севере Москвы состоялся 11 апреля. Видео с задержанием мигрантов из Киргизии получило широкий резонанс в соцсетях.

В итоге банный инцидент перерос в международный скандал: в понедельник киргизский МИД направил ноту в адрес российского посла Сергея Вакунова с требованием разобраться в ситуации и объяснить действия российских правоохранителей.

«На данный момент 20 из 24 задержанных граждан были освобождены, в отношении четырех граждан принято решение о выдворении из Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В киргизском Минтруда добавили, что сотрудники посольства Кыргызской Республики активно участвуют в разрешении подобных ситуаций в интересах своих граждан, всего с начала текущего года они совершили 116 выездов в отделы полиции и центры временного содержания в Москве и приняли участие в девяти судах.