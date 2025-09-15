Грозит тюрьма: дело завели на женщину, выкинувшую кота из окна в Подмосковье

Полиция возбудила уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Причиной стало решение жительницы Одинцовского городского округа выкинуть кота в окно после расставания с любовником, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

В ведомстве отметили, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее его гибель или увечье). Женщине грозит наказание от штрафа в размере до 80 тыс. рублей и до лишения свободы сроком на 3 года.

Инцидент произошел в микрорайоне Город-Событие села Лайково. Женщина выкинула котенка в окно при расставании с престарелым любовником. Животное сломало челюсть и лапу, а также получило черепно-мозговую травму и контузию внутренних органов. Его подобрали и отвезли к ветеринару очевидцы.

На опубликованных с камер видеонаблюдения кадрах видно, как женщина взяла белого кота за шкирку, а затем просто выбросила из окна балкона. По словам мужчины, Тайсон сам выпал из окна. Это якобы уже неоднократно случалось с котом, но кадры с камер говорят об обратном. После инцидента женщина продолжила спокойно курить на балконе. Делом заинтересовалась полиция.