Женщина выкинула котенка в окно, бросив престарелого любовника в Подмосковье

Жительница Подмосковья выкинула котенка в окно при расставании со своим престарелым любовником. Питомец при падении с высоты сломал челюсть и лапу, а также получил черепно-мозговую травму и контузию внутренних органов, сообщает Mash .

50-летняя Наталья жила с 70-летним Халилом. Сначала она помогала ему с ремонтом, а потом их отношения стали развиваться. Женщина перевезла в элитный ЖК личные вещи и семимесячного скоттиш-фолда Тайсона, но совместная жизнь оказалась недолгой. Наталья рассталась с Халилом, забрала вещи и выбросила питомца с балкона 4-го этажа.

На опубликованных с камер видеонаблюдения кадрах видно, как Наталья взяла белого кота за шкирку, а затем просто выбросила из окна балкона.

По словам мужчины, Тайсон сам выпал из окна. Это якобы уже неоднократно случалось с котом, но кадры с камер говорят об обратном. После инцидента женщина продолжила спокойно курить на балконе.

Неравнодушные граждане увидели одинокого белого кота в крови и доставили в ветклинику, где Тайсон перенес две сложные операции. Кота ждет долгая реабилитация. Местные жители уже ищут Тайсону новый дом, а на экс-хозяйку готовят заявление в полицию.