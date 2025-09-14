Полицейские разбираются в случае с выкинутым из окна котом в Подмосковье

В дежурную часть УМВД РФ по Одинцовскому округу поступило заявление о жестоком обращении с животным, которого выбросили из окна, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД России.

Ранее Mash написал, что жительница Подмосковья выкинула котенка в окно при расставании с престарелым любовником. Животное сломало челюсть и лапу, а также получило черепно-мозговую травму и контузию внутренних органов. Его подобрали и отвезли к ветеринару очевидцы.

Предварительно полицейские установили, что на четвертом этаже дома в микрорайоне Город-Событие села Лайково женщина выбросила из окна кота. В результате падения питомец получил телесные повреждения.

Специалисты устанавливают личность правонарушительницы. По факту жесткого обращения с животными начата проверка, по результатам нее полицейские примут решение в порядке, предусмотренном законами РФ.