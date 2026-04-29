Град размером с бейсбольный мяч убил страуса эму в Миссури

Крупный град размером в бейсбольный мяч выпал в американском штате Миссури и стал причиной гибели эму, который жил в зоопарке Спрингфилда, сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

Стихия разнесла несколько машин. У многих авто насквозь пробиты задние и сильно повреждены лобовые стекла.

Из-за аномального града сильно пострадал зоопарк Dickerson Park Zoo в городе Спрингфилд. Гостит и сотрудники не пострадали, но погиб 21-летний эму.

Кроме того, повреждения получила птица нанду. После ЧП зоопарк временно закрыли.

Снежный апокалипсис несколько дней бушует в Москве, Подмосковье и некоторых других регионах. Стихия повалила более 2 тыс. деревьев. В Самарской области из-за падений деревьев погибли три человека. Среди них ребенок.

