Более 1,4 тыс деревьев рухнуло в Подмосковье из-за снежного апокалипсиса

Апрельский снегопад повалил свыше 1,4 тыс. деревьев в Подмосковье. Жертвами непогоды также стали более 514 автомобилей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В результате падения деревьев пострадали семь человек. К счастью, никто не погиб. В двух муниципальных образованиях из-за непогоды также произошло отключение света.

Сейчас ликвидацией последствий снегопада занимаются 452 спасателя и 127 единиц техники. Они распилили уже более 1 тыс. деревьев на территории области.

Дороги федерального и регионального значения уже очищены от поваленных стволов и веток. Затруднений в движении автотранспорта нет.

По данным синоптиков, 28 апреля в Московском регионе ожидается снег, местами сильный, мокрый снег, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Порывы ветра местами усилятся до 20 м/с.

Непогода накрыла сразу несколько российских регионов 27 апреля. Из-за циклона в Москве, Московской и Самарской областях повалено более 2 тыс. деревьев повалено, повреждено свыше 1 тыс. машин.

В Самарской области из-за падений деревьев погибли три человека. Среди них ребенок.

