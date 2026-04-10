Гид хотела спасти всех: в потерявшейся тургруппе на Камчатке был конфликт

22-летняя руководительница тургруппы хотела спасти людей и предложила из-за непогоды более безопасный маршрут для возвращения. Но это стало причиной конфликта, так как остальные решили идти по запланированному, но более опасному и длинному пути, сообщает SHOT .

Переход к Авачинскому перевалу прервала сильнейшая непогода. Группа решила возвращаться, но обратный маршрут стал камнем преткновения. Руководитель и 30-летний альпинист предложили сменить согласованный маршрут на более короткий и безопасный. Но пять человек настаивали на том, что возвращаться нужно так, как наметили.

Ни одна из сторон не уступила: пятеро туристов стали возвращаться более протяженным и опасным маршрутом, а двое — более легким, но палатки и спутниковые телефоны были только у руководительницы.

В итоге двое путешественников благополучно добрались до точки старта, а остальная группа попала в сильную метель: два человека погибли, трое сильно обморозились. Родители погибших еще не знают о трагедии.

В пятницу спасатели на Камчатке нашли группу пропавших туристов, двое из них погибли (они учились в Санкт-Петербургском горном университете), а остальные — с обморожениями. МЧС показало фото со спасательной операции.

