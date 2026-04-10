Стали известны личности погибших на Камчатке туристов

На Камчатке в походе погибли 22-летний Федор Р. и 24-летний Сергей В., они учились в Санкт-Петербургском горном университете и состояли в турклубе имени Ефремова на базе вуза, сообщает SHOT .

Предварительно, вся группа из этого клуба отправилась в район Авачинского перевала на Камчатке. Позднее молодые люди разделились, часть вернулась по укороченному маршруту, а часть отправилась по основному.

Погибшие студенты были в составе группы, которая пошла по основному маршруту. Они остались без палатки и спутниковых телефонов. Пять человек нашли живыми, они получили сильное обморожение: Алексей К. (21 год), Полина Ф. (25 лет), Кира В. (23 года), Дмитрий Ф. (27 лет), Олег С. (22 года).

В пятницу спасатели на Камчатке нашли группу пропавших туристов, двое из них погибли, а пятеро — с обморожениями. Еще двоих ищут. МЧС показало фото со спасательной операции.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.