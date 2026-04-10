На Камчатке обнаружили ушедших в поход и пропавших туристов, двое погибли

В районе Авачинского перевала на Камчатке в рамках поисково-спасательной операции найдена группа пропавших туристов, двое из них погибли, сообщает «Царьград» .

Еще пять туристов обнаружены живыми, но с сильными обморожениями. Судьба двоих человек пока еще остается неизвестной.

Это зарегистрированная группа из девяти туристов. Путешественники прилетели из Санкт-Петербурга и Череповца. 28 марта группа отправилась в поход по Налычевскому природному парку. 3 апреля между ними произошел конфликт, в результате которого люди разделились.

Двое путешественников взяли палатку и спутниковый телефон, а затем пошли по уменьшенному маршруту. Их нашли живыми. А оставшиеся семь человек продолжили идти по основному маршруту, оставшись без средств связи и укрытия.

«Без палатки ходить через Авачинский перевал зимой в плохой прогноз — безумие», — сказал министр ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.

Последний раз их видели 7 апреля, группа была у водопада на реке Шумной. Туристы планировали пересечь Авачинский перевал, но потом связь с ними пропала. 8 апреля погода в регионе испортилась, началась сильная метель. К 10 апреля группа с перевала не вышла.

Из-за метели и снегопад поиски пропавших затруднены. В них участвуют сотрудники МЧС, инспекторы природного парка и спасатели на снегоходах.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.