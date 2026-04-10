На вертолете и снегоходах: фото с эвакуации потерявшихся туристов на Камчатке

Появились фотографии с эвакуации потерявшихся туристов на Камчатке

МЧС поделилось снимками с эвакуации потерявшихся туристов без палаток на Камчатке, сообщает SHOT .

На снимках видно, как людей ведут под руки, сажают в вертолет, как их осматривают медики. Показаны снегоходы спасателей, на которых искали пропавших людей.

Пятеро туристов находятся на базе у подножья Авачинского вулкана. Туда людей доставили спасатели.

В походе погибли два человека 2001 и 2003 годов рождения.

Ранее в районе Авачинского перевала на Камчатке найдена группа пропавших туристов, двое из них погибли, а пятеро — с обморожениями. Еще двоих ищут.

