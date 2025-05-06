Гибель четвертого человека при взрыве в Москве не подтвердилась

Сведения о четвертом погибшем при взрыве и пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы не подтвердилась — спасатели извлекли тело женщины, которая уже числилась в списке жертв. Итоговое количество погибших не изменилось — их трое, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Из-под завалов, действительно, извлекли тело женщины», — сообщил собеседник.

Погибшую обнаружили 5 мая, однако работы по извлечению тела завершились только сегодня.

Все погибшие — родственники, проживавшие во взорвавшейся квартире, заявляли в оперативных службах.

Вечером 4 мая в квартире дома на улице Генерала Тюленева произошел взрыв бытового газа. После этого там вспыхнул пожар, распространившийся на два этажа.

После взрыва 18 человек обращались за помощью к врачам.