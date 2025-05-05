С эвакуированными жильцами после пожара в Москве работают психологи
С эвакуированными жильцами многоэтажного дома на улице Генерала Тюленева в Москве работают психологи и врачи, сообщают РИА Новости.
Отмечается, что медицинскую помощь и психологическую помощь можно получить в пункте временного размещения по адресу школа 1532, Профсоюзная, дом 156, корпус 6.
Пожар произошел на улице Генерала Тюленева вечером 4 мая. Известно, что загорелись две квартиры на восьмом и девятом этажах, обрушилось перекрытие между ними. В результате пожара погибли два человека.
Пожар в жилом доме на юго-западе Москвы полностью ликвидирован.