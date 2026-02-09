ФСБ обнародовала серию фотографий Серебрицкой. На одной из них отмечено, что она до 2020 года была гражданкой Украины. Родилась в поселке Фрунзе Ворошиловградской области (сейчас — ЛНР).

Показаны фотографии женщины из центра Москвы, из столичного метро.

Ранее стало известно, что украинские спецслужбы платили исполнителю покушения на генерала ГРУ Любомиру Корбе по 2 тыс. долларов ежемесячно.

6 февраля злоумышленник минимум 3 раза выстрелил из пистолета в Алексеева в многоэтажке на Волоколамском шоссе в Москве и покинул место происшествия. Силовики задержали в столичном регионе второго участника покушения — Виктора Васина. Любомира Корбу, который после происшествия уехал в ОАЭ, при сотрудничестве правоохранителей двух государств задержали и экстрадировали в Россию.

Зинаиду Серебрицкую поймать не удалось — она уехала на Украину.

