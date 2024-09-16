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Экс-замглавы кубанского ГУ МЧС обвинили в организации покушения на убийство

Бывшему заместителю начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергею Симоненко предъявили обвинение в организации покушения на убийство. Также ему вменяется умышленное уничтожение чужого имущества, сообщает ТАСС .

Подробности расследования не раскрываются. В правоохранительных органах добавили, что в данном деле нет так называемых коррупционных или экономических статей.

На данный момент экс-замглавы ГУ МЧС по Краснодарскому краю находится в СИЗО в Москве.

Задержание Симоненко провели 31 июля этого года. К мужчине нагрянули силовики после окончания его рабочего дня. Затем задержанного этапировали из Краснодара в Москву.

Ранее генпрокуратура потребовала изъять имущество экс-замглавы ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Известно, что Симоненко сдавал свой офисный центр судебным приставам.