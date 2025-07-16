Посол Барбин: Дания с начала СВО предоставила Украине $10 млрд военной помощи

Посол России в Копенгагене Владимир Барбин заявил, что Дания с начала СВО передала Украине военную помощь на 10 млрд. долларов, сообщает РИА Новости .

По его словам, Дания является одним из основных спонсоров Украины.

Он отметил, что в условиях неопределенности в отношении перспектив военной помощи Киеву со стороны США Дания призывает страны Евросоюза совместно компенсировать возможные выпадающие объемы.

Ранее Трамп заявил, что если между Россией и Украиной в ближайшие 50 дней не будет заключена сделка об установлении мира, то Вашингтон введет вторичные санкции в отношении Москвы и ее торговых партнеров. При этом экономист, профессор, главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич считает, что Трамп блефует, обещая ввести 100% пошлины на российские товары при отсутствии прогресса в украинском урегулировании в течение 50 дней.