Генпрокуратура требует изъять имущество бывшего замглавы МЧС в Краснодаре

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Как сообщает агентство, в 2014 году Симоненко купил помещение более 6 тыс. кв. метров за 21 млн рублей.

«Он сдавал его в аренду. Там же находятся два отдела судебных приставов», — указано в публикации.

Генпрокуратура требует изъять данный объект и обратить его в доход государства, сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что у полковника внутренней службы и его родственников нашли крупные суммы денег и машины премиум-класса.