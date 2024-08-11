Генпрокуратура требует изъять имущество бывшего замглавы МЧС в Краснодаре
Замглавы управления МЧС в Кубани сдавал свой офисный центр судебным приставам
Заместитель главы управления МЧС по Краснодарскому краю Сергей Симоненко сдавал свой офисный центр судебным приставам, пишет ТАСС.
Как сообщает агентство, в 2014 году Симоненко купил помещение более 6 тыс. кв. метров за 21 млн рублей.
«Он сдавал его в аренду. Там же находятся два отдела судебных приставов», — указано в публикации.
Генпрокуратура требует изъять данный объект и обратить его в доход государства, сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что у полковника внутренней службы и его родственников нашли крупные суммы денег и машины премиум-класса.