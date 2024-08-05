Замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Симоненко отправили в СИЗО

Симоненко был этапирован из Краснодара в Москву, где суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Что именно ему вменяется не уточняется.

31 июля к Симоненко нагрянули силовики после того, как у него закончился рабочий день.

Заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю занимает должность меньше года. Его назначили только в октябре 2023-го.

Генеральная прокуратура через суд требует арестовать имущество арестованного по делу о коррупции Сергея Симоненко и его семьи. Сообщалось, что Симоненко и члены его семьи имеют на банковских счетах 250 млн рублей, у них в собственности свыше 50 объектов недвижимости.

У фигуранта и его родственников нашли более 20 автомобилей, среди которых машины премиум-класса Zeekr, Lixiang L9, BMW X5, BMW X6.