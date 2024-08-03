Семья арестованного замглавы Краснодарского ГУ МЧС может лишиться имущества

сегодня в 06:14

Генеральная прокуратура через суд требует арестовать имущество арестованного по делу о коррупции замглавы Краснодарского ГУ МЧС Сергея Симоненко и его семьи, пишет ТАСС .

Иск с требованием «обратить взыскание на имущество в доход государства» поступил в краснодарский суд.

Ответчиками по иску выступают сам Симоненко, его супруга жена, две дочери, зять и отец.

У них обнаружено имущество, не подтвержденное легальными доходами, сказано в публикации со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Симоненко и члены его семьи имеют на банковских счетах 250 млн рублей, у них в собственности свыше 50 объектов недвижимости, - сказал собеседник агентства.

У фигуранта и его родственников нашли более 20 автомобилей, среди которых машины премиум-класса Zeekr, Lixiang L9, BMW X5, BMW X6.

Ранее Симоненко был задержан силовиками на рабочем месте.