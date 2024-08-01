Силовики провели задержание замглавы ГУ МЧС по Краснодарскому краю
SHOT: силовики задержали «нового» замначальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю
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Силовики задержали заместителя начальника ГУ МЧС по Краснодарскому краю Сергея Симоненко, сообщает SHOT.
Это произошло 31 июля около 18:00. К Симоненко нагрянули силовики после того, как у него закончился рабочий день.
Заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю занимает должность меньше года. Его назначили только в октябре 2023-го.
Ранее стало известно, что главу «Военторга» арестовали на два месяца по делу о хищениях у Минобороны РФ. Он не признал свою вину.