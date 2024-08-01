Руководителя «Военторга» арестовали по делу о хищениях на заказах Минобороны РФ

РИА: главу «Военторга» арестовали на 2 месяца по делу о хищениях у Минобороны РФ

Главу «Военторга» Владимира Павлова взяли под арест по решению суда. Он — фигурант дела о хищениях на госзаказах Минобороны, сообщает РИА Новости .

Павлова арестовали до 30 сентября 2024 года. Согласно материалом дела, потерпевшей стороной в нем выступает Российская Федерация.

Глава «Военторга» во время заседания сказал, что не признает вину. Он — фигурант дела о завышении цен на армейские несессеры, резко подорожавшие на 400 млн рублей.

Ранее Telegram-канал «Повернутые на Zвойне» сообщал, что руководителя компании задержали после того, как на него дал показания находящийся под следствием генерал Дмитрий Булгаков. Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк также говорила, что вместе с Павловым задержали «бенефициара подконтрольных организаций».