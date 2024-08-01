Руководитель АО «Военторг», имя которого не раскрывается, задержан в рамках дела о хищении денег у Минобороны на контрактах для поставки армейских несессеров, сообщает «Царьград» .

Военкоры из Telegram-канала «Повернутые на Z войне» утверждают, что главу «Военторга» задержали после того, как на него дал показания находящийся под следствием генерал Дмитрий Булгаков, бывший заместитель экс-главы оборонного ведомства Сергея Шойгу.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк докладывала, что вместе с руководителем «Военторга» также задержали «бенефициара подконтрольных организаций». Следствие полагает, что еще в 2019 году глава акционерного общества и его сотрудники вступили в преступный сговор, чтобы похитить деньги у Минобороны.

«Сообщники обеспечили заключение госконтрактов на поставку „армейских несессеров“ на общую сумму около 625 млн рублей, цена которых была необоснованно увеличена на сумму свыше 400 млн рублей», — заявила Волк.

В МВД не называли имя задержанного главы «Военторга», однако согласно официальному сайту, с 2012 года гендиректором этого АО является Владимир Павлов.