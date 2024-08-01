МВД задержало главу «Военторга» по подозрению в хищении сотен миллионов у МО РФ

Волк: глава «Военторга» обвинен в мошенничестве на госконтрактах для МО РФ

МВД РФ открыло уголовное дело в связи с хищением денег в особо крупном размере из российского бюджета при проведении госконтрактов для Минобороны. Фигурантов задержали и выдвинули обвинения, рассказала официальный представитель министерства внутренних дел России Ирина Волк.

Следователи выяснили, что преступный сговор начал действовать еще пять лет назад, в 2019 году. Тогда сообща начали работать глава и сотрудники компании АО «Военторг», которые были разбросаны по всей стране — Ставропольскому краю, Республике Северная Осетия-Алания, Псковской области и другим субъектам.

Они заключили госконтракты с РФ на продажу Минобороны армейских несессеров в общей сложности на 625 млн рублей. Затем с декабря 2019-го по декабрь 2022-го фигуранты дела купили продукцию через подконтрольные организации. Их бенефициаром был 41-летний бизнесмен из Республики Северная Осетия-Алания.

Соучастники обманули представителей Минобороны, Федерального казначейства, и продали МО РФ армейские несессеры по завышенной цене. Дело в том, что стоимость изделий необоснованно выросла на 400 млн рублей. Из-за этого российский бюджет понес крупные финансовые потери.

Главу компании АО «Военторг» и бенефициара подконтрольных фирм, фигурировавших в деле, задержали. Им предъявили обвинение по статье 159 Уголовного кодекса — «Мошенничество». Расследование продолжается.

Ранее силовики в ходе обысков в доме у задержанного экс-замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова обнаружили его портреты в форме офицера на войне 1812 года. Также Булгаков появился на переделанном «Военном совете в Филях».