При обыске у генерала Булгакова нашли его портреты в форме офицера 1812 года

Mash: у генерала Булгакова нашли классические полотна с коллегами по Минобороны

Силовики в ходе обысков в доме у задержанного экс-замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова обнаружили портреты генерала в форме офицера на войне 1812 года, сообщает Mash .

Также Булгаков выступил в роли главнокомандующего на переделанном «Военном совете в Филях». На других холстах арестованный генерал в форме белого и красного командира.

Кроме того, был обнаружен его портрет из алмазной мозаики и множество классических полотен с лицами коллег по Минобороны, в том числе замминистра обороны Тимура Иванова, арестованного по делу о крупной взятке.

Бывшего заместителя Минобороны России Дмитрия Булгакова арестовали 26 июля. Он был ответственен за материально-техническое обеспечение армии. Генерала подозревают в коррупции при заключении контрактов. Счета генерала армии арестованы.