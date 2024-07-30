При обыске у генерала Булгакова нашли его портреты в форме офицера 1812 года
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Силовики в ходе обысков в доме у задержанного экс-замминистра обороны РФ Дмитрия Булгакова обнаружили портреты генерала в форме офицера на войне 1812 года, сообщает Mash.
Также Булгаков выступил в роли главнокомандующего на переделанном «Военном совете в Филях». На других холстах арестованный генерал в форме белого и красного командира.
Кроме того, был обнаружен его портрет из алмазной мозаики и множество классических полотен с лицами коллег по Минобороны, в том числе замминистра обороны Тимура Иванова, арестованного по делу о крупной взятке.
Бывшего заместителя Минобороны России Дмитрия Булгакова арестовали 26 июля. Он был ответственен за материально-техническое обеспечение армии. Генерала подозревают в коррупции при заключении контрактов. Счета генерала армии арестованы.