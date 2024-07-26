Арестован экс-замминистра обороны РФ Дмитрий Булгаков
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Задержан и арестован бывший заместитель министра обороны России Дмитрий Булгаков, сообщает пресс-служба СКР.
«В Главном следственном управлении СК России расследуется уголовное дело коррупционной направленности», — сказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Она напомнила, что Булгаков был замминистра обороны страны в 2008–2022 годах.
По словам Петренко, сейчас с задержанным проводятся необходимые следственные действия.
Булгаков был ответственным за материально-техническое обеспечение ВС РФ. В осенью 2022 года его освободили от должности замминистра из-за перехода на другую работу.
В мае 2016 года он получил награду Герой РФ — «за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга».
Ранее столичный суд арестовал бывшего гендиректора Военно-строительной компании Минобороны РФ Андрея Белкова. Его пометили под стражу до 23 сентября. В СКР считают, что бизнесмен злоупотреблял своими полномочиями, когда работал с гособоронзаказом.